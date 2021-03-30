Бельгия — Беларусь: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022 30 марта

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Беларусь в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: ТБ 1.5 гола в 1-м тайме за 1.95.



«Первая команда рейтинга сборная Бельгии сыграет домашний матч против Беларуси. Белорусы дважды отыгрывались в домашней встрече с Эстонией. В итоге в концовке благодаря удалению сумели соперника дожать. Савицкий и Лисакович забили. Но Бельгия — совсем другой коленкор.



Бельгийцы снова будут играть в городе Левен. Там они недавно играли с валлийцами и одержали победу 3:1. Но в прошлом туре Бельгия очки потеряла, сыграв 1:1 с чехами. Да ещё и повезло в концовке, когда у Чехии был прекрасный шанс, чтобы одержать победу. Да и отыгрываться пришлось бельгийцам.



В шести последних официальных домашних матчах Бельгии было забито минимум два мяча. Можно попробовать сыграть «тотал первого тайма больше 1,5 мяча» за 1,95. Но кто знает, как будут белорусы упираться. Команда у Михаила Мархеля молодая и дерзкая, со своими лидерами — тем же Лисаковичем. Да и матч против первой команды рейтинга — возможность себя показать, проявить. Но Бельгия есть Бельгия.



Рассмотрел бы тренд, что минимум два мяча бельгийцы в домашних встречах забьют. Опять же можно не говорить конкретно о бельгийцах, а об общем тотале больше 1,5 мяча. Думаю, Бельгия выиграет в обоих таймах за 1,65. Желательно создать комфортное преимущество в первом тайме. Но у Бельгии достаточно неплохая скамейка. Будут выходить футболисты и проявлять себя в жёсткой конкуренции в команде Мартинеса. Тот же Батшуайи может выйти и забить, или Бентеке», — сказал Генич.

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