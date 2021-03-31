Украина — Казахстан: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации Евро-2021

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Украина — Казахстан в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: Украина забьет в обоих таймах за 1.88.
«На первый взгляд, кажется, что матч совершенно очевидный и понятный, но у Украины примерно такой же был и предыдущий матч с Финляндией, который она провела очень натужно, массу моментов не реализовала в первом тайме, в конце наконец-то смогла забить гол, и казалось, что смогла обеспечить себе победу, но вдруг игра развернулась. Последние 10 минут прошли под диктовку финнов, а ошибка Миколенко привела к пропущенному голу и потере очков.
Казахстан не проиграл крупно Франции лишь по причине ряда обстоятельств – далекого выезда и всяких непривычных для французов условий.
Мне кажется, что Украина полетит вперед в этой игре, потому что еще одна потеря очков поставит ее на грань катастрофы. К тому же казахи слабее финнов и им тоже предстоит длительный перелет.
Мне кажется, что Украина забьет в каждом из таймов с коэффициентом 1,88 – оптимальная ставка на этот матч», — сказал Андронов.
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