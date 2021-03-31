Украина — Казахстан: ставка Максима Калиниченко на матч 3-го тура отбора ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан.
Ставка: ТМ 2.5 гола за 2.15.
«Очень неудачный результат был у Украины в матче с финнами – снова ничья и снова 1:1. Если в игре с Францией такой результат был ближе к успеху, то тут уже надо было, конечно, побеждать. По многим параметрам украинцы были сильнее, однако в итоге всё равно они поделили очки.
Но у Украины есть причины для такого неутешительного результата. Всё-таки игра с Францией отняла много сил у команды Шевченко, а матчи идут один за одним, и отдохнуть украинцы толком не успели.
Казахстан, кстати, тоже провёл игру с Францией. В их матче самое удивительное было то, что французы не выиграли с крупным счётом. Казахи выстояли и проиграли всего со счётом 0:2. Могли бы они намного больше пропустить. Мне Казахстан показался достаточно крепкой командой. В матче с Украиной она не будет мальчиком для битья.
Для украинцев это будет третья игра за неделю, сил уже совсем не так много у них. Казахи как раз сейчас чуть посвежее. Легкой игры у них не будет, обеим нужны победы и очки. Украина в этом блоке игр пока не смогла забить больше одного мяча за матч.
Буду отталкиваться от усталости украинцев и их статистики в прошлых матчах. Украина, конечно, очень постарается выиграть. Но сделать это уверенно, с крупным счётом у нее, думаю, не получится. Предлагаю поставить на тотал голов в этой игре меньше 2.5», — сказал Калиниченко.
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