Украина — Казахстан: ставка Максима Калиниченко на матч 3-го тура отбора ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Украина — Казахстан.



Ставка: ТМ 2.5 гола за 2.15.



«Очень неудачный результат был у Украины в матче с финнами – снова ничья и снова 1:1. Если в игре с Францией такой результат был ближе к успеху, то тут уже надо было, конечно, побеждать. По многим параметрам украинцы были сильнее, однако в итоге всё равно они поделили очки.



Но у Украины есть причины для такого неутешительного результата. Всё-таки игра с Францией отняла много сил у команды Шевченко, а матчи идут один за одним, и отдохнуть украинцы толком не успели.



Казахстан, кстати, тоже провёл игру с Францией. В их матче самое удивительное было то, что французы не выиграли с крупным счётом. Казахи выстояли и проиграли всего со счётом 0:2. Могли бы они намного больше пропустить. Мне Казахстан показался достаточно крепкой командой. В матче с Украиной она не будет мальчиком для битья.



Для украинцев это будет третья игра за неделю, сил уже совсем не так много у них. Казахи как раз сейчас чуть посвежее. Легкой игры у них не будет, обеим нужны победы и очки. Украина в этом блоке игр пока не смогла забить больше одного мяча за матч.



Буду отталкиваться от усталости украинцев и их статистики в прошлых матчах. Украина, конечно, очень постарается выиграть. Но сделать это уверенно, с крупным счётом у нее, думаю, не получится. Предлагаю поставить на тотал голов в этой игре меньше 2.5», — сказал Калиниченко.

Украина — Казахстан. Прогноз: Андрей Шевченко найдёт слова после осечки с финнами В сборной Казахстана есть проблемы с коронавирусом, но матч всё же состоится.