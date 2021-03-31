Украина — Казахстан: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Украина — Казахстан в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Украины и ТМ 3.5 гола за 1.77.
«В Киеве сборная Украины будет принимать Казахстан. Казахи проиграли 0:2 Франции, а могли и крупнее проиграть. Это был первый матч для Казахстана в этом отборочном цикле. Украинцы уже два матча сыграли, и оба — вничью. Если ничья с Францией на выезде — это большой плюс для команды Шевченко, то с финнами — неудача. Играли с преимуществом, но в конце допустили ошибку, удален был Николенко, и Пукки счёт сравнял.
Думаю, если с Казахстаном Украина сыграет правильно и аккуратно в обороне, то выиграет. Украина посильнее, помастеровитее. Тем более Украина играет дома. Можно рассмотреть победу Украины всухую либо через тотал меньше 3.5 мяча за 1.77. Придётся чуть-чуть подлатать дыры с учётом травм Степаненко, Ярмоленко, Цыганкова, Беседина и дисквалификации Николенко. Но подбор молодых игроков у Украины неплохой. Думаю, Шевченко с этой задачей справится», — сказал Генич.
- 31 марта 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:51
-
08:32
-
08:00
- 30 марта 2021
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00