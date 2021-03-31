Украина — Казахстан: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Украина — Казахстан в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа Украины и ТМ 3.5 гола за 1.77.



«В Киеве сборная Украины будет принимать Казахстан. Казахи проиграли 0:2 Франции, а могли и крупнее проиграть. Это был первый матч для Казахстана в этом отборочном цикле. Украинцы уже два матча сыграли, и оба — вничью. Если ничья с Францией на выезде — это большой плюс для команды Шевченко, то с финнами — неудача. Играли с преимуществом, но в конце допустили ошибку, удален был Николенко, и Пукки счёт сравнял.



Думаю, если с Казахстаном Украина сыграет правильно и аккуратно в обороне, то выиграет. Украина посильнее, помастеровитее. Тем более Украина играет дома. Можно рассмотреть победу Украины всухую либо через тотал меньше 3.5 мяча за 1.77. Придётся чуть-чуть подлатать дыры с учётом травм Степаненко, Ярмоленко, Цыганкова, Беседина и дисквалификации Николенко. Но подбор молодых игроков у Украины неплохой. Думаю, Шевченко с этой задачей справится», — сказал Генич.

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