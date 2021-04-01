Эксперты назвали шансы ЦСКА и «Зенита» выиграть баскетбольную Евролигу

Совсем немного остаётся до завершения регулярного сезона баскетбольной Евролиги. Командам нужно провести по 2-3 матча. Из трёх российских клубов шансы выиграть турнир сохраняют две: ЦСКА уже обеспечил себе место в плей-офф, «Зенит» борется за попадание в заветную восьмёрку, а «Химки» уже давно потеряли шансы на продолжение борьбы. Букмекеры оценили шансы российских клубов выиграть Евролигу.



Поставить на ЦСКА можно за 5.50. Московский клуб потерял до конца сезона Николу Милутинова, скорее всего, не сыграет за ЦСКА и Майк Джеймс — его конфликт с Димитрисом Итудисом зашёл слишком далеко. Тем не менее, выше москвичей аналитики ставят только «Барселону» (коэффициент 2.85) и турецкий «Эфес» (3.30).



Шансы «Зенита» победить куда скромнее. Поставить на триумф питерцев можно с коэффициентом 40.00. Это восьмое место в букмекерском перечне из 10 команд, у которых сохраняются шансы. Для зенитовцев главная задача пока что — попадание в плей-офф.