«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 1-й матч серии Кубка Гагарина — 2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на первый матч финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» с учётом овертайма за 1.60.

«Ак Барс» для меня — фаворит Кубка Гагарина, поэтому он начнёт это противостояние с успеха на домашнем льду. Казанцы завершили свою прошлую серию раньше, чем омичи, поэтому они имели больше времени на отдых, но, с другой стороны, у них не было игровой практики, что может сказаться на первой игре. В первом матче серии «Авангард» окажет сопротивление, но качество игроков выше у «Ак Барса», и это повлияет на результат.



«Авангард» в шестом матче серии против «Металлурга» добился уверенной победы со счётом 5:1 и обеспечил себе выход в финал Восточной конференции. Я считаю «Авангард» очень сильной командой, он хорошо действует в атаке, и если Казань даст омичам пространство, то они используют эту возможность. Правда, я уверен, что Казань грамотно сыграет в обороне и не позволит сопернику создавать большое количество моментов. Нападающим «Авангарда» будет очень тяжело действовать в этой серии.



Конечно, это финал конференции, здесь не бывает слабых команд, поэтому я жду борьбу в каждом матче. В первом матче не будет большого преимущества ни у одной из команд, оба соперника очень сильные, но я ставлю на победу «Ак Барса» с учётом овертайма».