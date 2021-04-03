«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 1-й матч серии Кубка Гагарина — 2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на первый матч финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» с учётом овертайма за 1.60.
«Ак Барс» для меня — фаворит Кубка Гагарина, поэтому он начнёт это противостояние с успеха на домашнем льду. Казанцы завершили свою прошлую серию раньше, чем омичи, поэтому они имели больше времени на отдых, но, с другой стороны, у них не было игровой практики, что может сказаться на первой игре. В первом матче серии «Авангард» окажет сопротивление, но качество игроков выше у «Ак Барса», и это повлияет на результат.
«Авангард» в шестом матче серии против «Металлурга» добился уверенной победы со счётом 5:1 и обеспечил себе выход в финал Восточной конференции. Я считаю «Авангард» очень сильной командой, он хорошо действует в атаке, и если Казань даст омичам пространство, то они используют эту возможность. Правда, я уверен, что Казань грамотно сыграет в обороне и не позволит сопернику создавать большое количество моментов. Нападающим «Авангарда» будет очень тяжело действовать в этой серии.
Конечно, это финал конференции, здесь не бывает слабых команд, поэтому я жду борьбу в каждом матче. В первом матче не будет большого преимущества ни у одной из команд, оба соперника очень сильные, но я ставлю на победу «Ак Барса» с учётом овертайма».
- 3 апреля 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:39
- 2 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:42
- 31 марта 2021
-
20:58
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30