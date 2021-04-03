«Реал» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч 29-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Эйбар».

Ставка: «Эйбар» не проиграет первый тайм за 2.00.

«Команде Зинедина Зидана уже во вторник предстоит принимать «Ливерпуль». А затем – сразу класико против «Барселоны» и ответная игра на «Энфилде». Перед серией из трех главных матчей сезона подряд отношение к домашней игре с «Эйбаром» у мадридцев наверняка будет разминочным. Дескать, главное обойтись без травм и потратить поменьше сил. Да и вирус ФИФА осложняет ситуацию для «Реала». Опять травмировался Серхио Рамос, не успели восстановиться Карвахаль и Азар, под большим вопросом готовность Крооса и Вальверде сыграть с «Эйбаром».



У «Эйбара», наоборот, было две недели спокойной подготовки к матчу. А главное, у «оружейников» высочайшая мотивация – они идут в зоне вылета и должны отыгрывать двухочковый отрыв от спасительной семнадцатой строчки турнирной таблицы.



Поэтому рискну поставить в этом матче на «Эйбар». Можно выбрать ставку на басков с форой (+1.5) за 1,87. Но мне больше нравится ставка с коэффициентом в 2 ровно на то, что «Эйбар» не проиграет первый тайм».