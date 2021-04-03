«Лестер» — «Манчестер Сити»: когда начало, где будет трансляция, прямой эфир матча АПЛ
3 апреля 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи — 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Лестера» оценён экспертами в 6.65. А ставки на ничью принимаются за 4.33.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
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