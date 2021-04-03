«Ротор» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Волгограде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ.
Ставка: победа «Локомотива» + тотал меньше 3.5 гола за 2.28.
«У «Ротора» сменился тренер. Сейчас было две недели у нового штаба, чтобы привести команду в чувства. Не знаю, получилось что-то или нет. Но до отставки Хацкевича смотреть на «Ротор» было очень тяжело. Команда очень мало создаёт, мало забивает. Да и в обороне порядка не видно — регулярно пропускают со стандартов. Печальное зрелище.
Допускаю, что команду удастся немного встряхнуть, я говорю про «Ротор». Но хватит ли эмоций, чтобы остановить «Локомотив», который преобразился во второй части сезона? У железнодорожников не сыграет Крыховяк из-за коронавируса, и это большая потеря. Но команда в полном порядке. И пауза на сборные не должна была выбить «Локомотив» из колеи. Если команда Николича собирается бороться за место в Лиге чемпионов, здесь терять очки просто нельзя.
На кураже допускаю, что «Ротор» может и забить. Какой-нить случайный пенальти сейчас в каждой игре можно получить. Но все же класс игроков у «Локомотива» выше, игра просматривается. На мой взгляд, «Локомотив» здесь выиграет через тотал меньше 3.5 мяча».
- 3 апреля 2021
-
08:00
-
07:39
- 2 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:42
- 31 марта 2021
-
20:58
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:10