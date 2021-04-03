Эшли Барти — Бьянка Андрееску: прогноз Анны Чакветадзе на финал турнира в Майами

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Бьянка Андрееску в финале турнира WTA1000 в Майами.

Ставка: победа Андрееску за 2.65.

«Очень интересный финал должен получиться. Радостно за Бьянку Андрееску, что она сумела вернуться после травмы. Она отсутствовала практически год. Но сейчас снова канадка набрала отличную форму. Еще в начале этого года она была не в кондициях, внешне выглядела грузно. Сейчас же вернула себе и мощь, и качественное передвижение.



Барти идет фаворитом, но точно не думаю, что матч будет для нее простым. У нее будет преимущество в подаче — с первой она подает здорово. Но Андрееску — игрок цепкий, она борется за каждый мяч и сейчас прекрасно держит глубину. Отметила бы, что Андрееску — девушка с характером. Саккари, которая выбила с легкостью саму Наоми Осаку, Андрееску дожала, хотя дважды проигрывала с брейком в третьем сете. Даже на матч подавала греческая теннисистка.



Мне кажется, что в коротких розыгрышах преимущество будет у Барти. Она умеет быстро развивать атаку. Но если не очень хорошо будет лететь первая подача у австралийки, то у неё будут большие проблемы. В длинных розыгрышах Андрееску будет иметь перевес. Бьянка уже прошла очень сильных теннисисток — ту же Мугурусу. И здесь, мне кажется, она сможет выиграть. Она горит на корте, ей очень хочется вернуться туда, где она была в тот момент, когда выиграла US Open. Желание и мотивация здесь должны ей помочь».