«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.35.
«В рамках вернувшейся английской Премьер-лиги «Арсенал» дома сыграет с «Ливерпулем». Это матч с приставкой «топ», судя по двум сильным командам. Такая афиша всегда привлекает внимание зрителей.
Но в текущей ситуации центральной игрой тура эту встречу не назовешь. Учитывая их положение в таблице, встречаются два середняка АПЛ. «Арсенал» уже давно не может подняться выше седьмой строчки, сейчас он идет девятым. А «Ливерпуль» еще не так давно шел в первой четверке, но вот сейчас скатился на седьмое место.
Оба они еще не теряют надежд зацепиться за Лигу чемпионов, пока больше шансов на это у команды Клоппа. Я считаю, что «Ливерпуль» как минимум конкуренцию в этом вопросе и «Челси», и «Лестеру» еще составит. Даже «Манчестер Юнайтед» «красные» на длинной дистанции могут и догнать.
«Арсеналу» же с той игрой, которую он показывает в этом сезоне, надеяться на топ-4 сильно не приходится. Их болтает из стороны в сторону, часто команда Артеты проигрывает.
У «Ливерпуля» есть небольшое оправдание своих плохих результатов в виде многих травм. Потенциал у этой команды сейчас гораздо больше, чем у «Арсенала», на мой взгляд.
Поэтому я думаю, что «Ливерпулю» сейчас нужнее очки. Он все еще стремится зацепиться за Лигу чемпионов. Я склоняюсь к тому, что именно команда Клоппа одержит победу в этой встрече. На это и предложу поставить».
- 3 апреля 2021
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