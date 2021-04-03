«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» в 24-м туре РПЛ.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.
«Краснодар» принимает дома «Ахмат», и ему, конечно, необходимо побеждать. Интересно посмотреть, что Мусаев смог сделать с командой за время паузы. Она была в явном кризисе, главным образом эмоциональном. Но и к игре было много вопросов, особенно в обороне. Пропускали краснодарцы непозволительно много. Как-то еще складывается ощущение, что «Краснодар» может внезапно заиграть, хотя бы в отдельном матче.
В любом случае, думаю, матч должен быть ярким, как и все домашние встречи «Краснодара». Конечно, он не станет отсиживаться сзади, пойдет вперед. Но вряд ли куда-то денутся ошибки сзади. Не будет Кайо из-за дисквалификации, но любой выбор Мусаева в обороне не гарантирует отсутствие проблем для краснодарцев. Посмотрим, к чему он придет на этот раз. Думаю, у «Ахмата» будет достаточно моментов в контратаках. Выбегать эта команда умеет, на скорости способна создавать моменты. Главное — реализация. С этим были проблемы и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Зенитом». Но должны прибавлять. Есть Ильин, Бериша, из глубины ребята могут подключиться.
Здесь выберу вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». А результат может быть любым. Не верю, что «Краснодар» на ноль сыграет, но и свои мячи забить способен".
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