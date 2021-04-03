«Ротор» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ротор» — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ.

Ставка: тотал 1-го тайма меньше 1 мяча за 1.60.

«Возвращается клубный футбол. Начинаем с РПЛ. Принципиальный матч между «Ротором» и «Локомотивом». Здесь добавляет пикантности, что Юрий Батуренко возглавил «Ротор» без лицензии Pro. Его пока будет заменять на флэш-интервью Хасанби Биджиев, у которого как раз есть эта лицензия. И мы помним, что Батуренко был в тренерском штабе Юрия Семина. Не исключено, что Семин и консультирует сейчас волгоградский клуб после ухода Хацкевича.



Это первый матч Хацкевича при новом тренере. В первом круге, как мы помним, «Ротор» обыграл «Локомотив» (2:1). Возможно, даже по делу. Но там были спорные решения.



Сейчас же «Локомотив» на ходу, команда в тройке РПЛ. У него серия из пяти побед, если брать Кубок России. Впереди опять же кубковый матч. Но сейчас в чемпионате нельзя свои позиции сдавать. «Локомотив» играет первым. «Сочи» и ЦСКА, имеющие такое же количество очков, играют чуть позже.



Но сказать стопроцентно, что «Локомотив» одержит победу, наверное, затруднительно. Многие уезжали в сборные. Плюс лидер и капитан Чорлука заявил, что покинет команду в конце сезона. По-прежнему травмирован Антон Миранчук. Есть определенные вопросы по Игнатьеву. Но, возможно, смогут сыграть, как и Крыховяк, который играл в последнем матче за сборную, несмотря на то, что, якобы, у него был повторные положительный тест на ковид. Лисакович вернулся в команду из сборной, в которой где-то удачно сыграл, а где-то не очень (как с Бельгией).



Веду к тому, что Батуренко не будет в открытую играть с «Локомотивом», который хорош на пространстве. Первый тайм будет тесным и вязким для «Локомотива», как было уже в Уфе. Там обошлось без забитых мячей в первой половине. И здесь будет аккуратно.



Мой прогноз — «тотал 1-го тайма меньше 1 мяча» за 1.60».