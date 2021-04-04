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«Урал» — «Арсенал»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Екатеринбурге

«Урал» — «Арсенал»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Екатеринбурге
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Арсенал», который состоится 4 апреля в Екатеринбурге.

Ставка: победа «Урала» за 2.35, тотал меньше 2.5 гола за 1.61.

«Сейчас тульский «Арсенал» борется за выживание, у «Урала» есть шанс окончательно удалиться от зоны переходных матчей в случае победы. Вдобавок нужно реабилитироваться за разгромное поражение от «Спартака», которые было до паузы. Жду закрытого футбола и невысокой результативности, но хозяева всё же должны одержать победу. Скорее всего, с разницей в один мяч. Состав у них покрепче, а тулякам слишком не хватает стабильности и надёжности в обороне».

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