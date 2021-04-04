«Ростов» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 4 апреля

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ростов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.11, обе забьют за 1.88.
«Валерий Карпин очень хорошо настраивает свои команды на матчи против «Спартака». Это происходит по понятным причинам. Когда-то он не очень хорошо уходил из «Спартака». Леонид Федун не очень лестно высказался о нём. В том числе поэтому «Ростов» очень хорошо играет против «Спартака».
Я был на очном матче команд в первом круге. «Ростов» победил 1:0. Знаете, Карпин здорово настроил команду. Он вырос как тренер. У него меняется состав, но команда остается довольно-таки хорошего уровня. Не сказать, что она готова бороться за золото. Но это коллектив хорошего уровня, который здорово играет против «Спартака».
Но и красно-белые с приходом Мозеса, Промеса, Хендрикса стали больше забивать. Более того, в сборную Швеции не вызвали Ларссона. Он будет доказывать, что является важной фигурой в «Спартаке». Соболев мало играл в сборной. Тоже будет доказывать. Неслучайно «Спартак» стал много забивать».
- 4 апреля 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45