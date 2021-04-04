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«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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«Ростов» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 4 апреля

«Ростов» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 4 апреля
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.11, обе забьют за 1.88.

«Валерий Карпин очень хорошо настраивает свои команды на матчи против «Спартака». Это происходит по понятным причинам. Когда-то он не очень хорошо уходил из «Спартака». Леонид Федун не очень лестно высказался о нём. В том числе поэтому «Ростов» очень хорошо играет против «Спартака».

Я был на очном матче команд в первом круге. «Ростов» победил 1:0. Знаете, Карпин здорово настроил команду. Он вырос как тренер. У него меняется состав, но команда остается довольно-таки хорошего уровня. Не сказать, что она готова бороться за золото. Но это коллектив хорошего уровня, который здорово играет против «Спартака».

Но и красно-белые с приходом Мозеса, Промеса, Хендрикса стали больше забивать. Более того, в сборную Швеции не вызвали Ларссона. Он будет доказывать, что является важной фигурой в «Спартаке». Соболев мало играл в сборной. Тоже будет доказывать. Неслучайно «Спартак» стал много забивать».

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