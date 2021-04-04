«Урал» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Арсенал» в 24-м туре РПЛ.
Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча.
«Парфёнов возвращается в Екатеринбург, где он в целом успешно работал. Сейчас Парфёнова многие называют кубковым тренером. Не понимаю, что это значит, честно говоря. Да, были успехи, сейчас кубковый матч у «Арсенала» впереди. Но, на мой взгляд, это всё ситуативно. Вопрос готовности команды на какой-то конкретный момент.
Сейчас «Арсеналу» нужно биться в чемпионате, чтобы избежать вылета. С ЦСКА многое получалось, с «Ахматом» — вообще ничего. Теперь выезд к «Уралу»… Думаю, матч близок к равному. Исход может быть любым. Но рисковать точно никто не станет, особенно в первом тайме. Возможно, кто-то проявит себя после перерыва. Больше двух мячей здесь не жду.
И отметил бы, что «Арсеналу» очки важнее. «Урал» уже вряд ли покинет РПЛ, у него всё в порядке, где-то игроки будут ощущать расслабленность. Поэтому ставка «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» мне нравится».
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