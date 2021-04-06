СКА — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на 3-й матч полуфинала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на третий матч серии третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.55.



«Предлагаю поставить на очередной успех ЦСКА. В этот раз, думаю, «сухаря» у Ларса Юханссона не будет. Играть-то в Питере, на родной арене СКА, которые что-то смогут придумать и забить хотя бы один гол в ворота своего соперника.



Думаю, московские армейцы победят в основное время, но при этом забросят обе команды. Сухого счета не будет. СКА уже вряд ли проснется. Будет ли «разбор полетов» перед этой встречей или нет — не суть, просто ЦСКА намного сильнее своих питерских одноклубников.



У хозяев очень молодая команда, им не хватает физики. Вот на следующий год они должны стать сильнее. Второй матч, кстати говоря, СКА мог выиграть, но не повезло, может, мощи не хватило. Просто в самый последний момент они не попадали по шайбе. У них, как я видел, было минимум четыре чистых момента. Вот даже их последний бросок — просто не попали, не успели.



У москвичей команда опытнее, взрослее. Вратарь шведский явно посильнее. Ситуация у СКА прямо как у «Ак Барса». Игра никакая, особо нет моментов. Вот и Казань теперь тоже 0-2 в серии летит, потому что там нет тактики, так же как и у питерцев», — сказал Кожевников.

СКА — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч: не пора ли Бурдасову, Ткачёву и Галимову хотя бы забить? За шесть предыдущих игр со СКА подопечные Игоря Никитина ни разу не проиграли в основное время.