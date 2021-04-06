«Ман Сити» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.04.



«Сити» остаётся в очень хорошем состоянии. Учитывая, что в чемпионате он все свои вопросы, по сути, решил, можно сосредоточиться на Лиге чемпионов. Там, кстати, серьёзно со жребием везёт. Всё-таки сначала досталась разобранная гладбахская «Боруссия», сейчас снова «Боруссия», но дортмундская. А ведь могли достаться и «Бавария», и «ПСЖ», и «Реал», и английские клубы.



У «Боруссии» сезон скомканный. В чемпионате ей предстоит сложная борьба за место в топ-4. В паре с «Ман Сити» немецкий клуб — явный аутсайдер. Надежда вся на сумасшедший талант Холанда. Но вряд ли он сможет что-то противопоставить отлаженному механизму Гвардиолы. Дортмунд в нынешнем состоянии не готов к равной борьбе с топ-клубом.



Я думаю, «Сити» постарается все вопросы закрыть в первом же матче. Ему по силам победить 2:0 или даже крупнее. Сыграю «Сити» с форой (-1,5). Соперник для него очень удобный. Не в стиле «Боруссии» перекрываться, она будет искать счастья в атаке, но получится только хуже», — сказал Титов.

«Ман Сити» — «Боруссия» Д. Прогноз: песенка Холанда спета. Немцы покинут Лигу чемпионов Эрлинг Холанд не забивает на протяжении четырёх матчей. Такого с ним не случалось со времён «Мольде».