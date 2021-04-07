«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов 7 апреля

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «ПСЖ».
Ставка: пенальти за 2.35.
«В матче «Бавария» – «ПСЖ» я бы не хотел отталкиваться от текущих форм команд, от того, что команды играли в прошлом финале Лиги чемпионов, от того, в какой форме сейчас Неймар и Мбаппе, от того, что клубы играют в бешеном графике.
Например, до конца сезона «Бавария» будет играть через три дня на четвёртый почти каждую неделю. Это очень серьёзно бьёт по состоянию команды. Ханс-Дитер Флик уже говорил, что клубу необходимо сделать небольшую паузу. Даже перед игрой с «ПСЖ» он дал команде лишний выходной.
Я бы оттолкнулся от фигуры арбитра. Это Матеу Лаос. Он четыре раза работал на матчах «Баварии». Один из них был против «ПСЖ». Тогда парижане выиграли дома со счётом 3:0. Это было четыре года назад.
В этих матчах ни разу не был забит ответный гол. Либо «Бавария» выигрывала всухую, либо соперник, как в случае с «ПСЖ». Поэтому в данном случае я бы заиграл пенальти. Матеу Лаос – тот арбитр, который регулярно ставит пенальти», — сказал Нагучев.
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