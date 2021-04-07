«Порту» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 7 апреля

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Порту» — «Челси». Это первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.63.



«Порту» отметился одной из главных сенсаций этой Лиги чемпионов. Он снял с пробега не кого-нибудь, а Криштиану Роналду и «Ювентус». Теперь предстоит играть с «Челси».



Неожиданно для многих «Челси» пропустил аж пять мячей в последнем туре, причем от «Вест Бромвича». Это вообще первое поражение «Челси» при Тухеле. И якобы там уже какие-то конфликты пошли. У Кепы с Рюдигером — на одной из тренировок зарубились.



Не забываем, что встреча пройдет на нейтральном поле и без зрителей. Матч будет сыгран на «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. И в группе «Челси» уже играл там — выиграл у «Севильи» 4:0. И все 4 мяча тогда забил Оливье Жиру.



Но «Порту» — команда организованная, неуступчивая. Сержиу Консейсау знает, как команду подводить к таким играм. В Португалии «Порту» за чемпионство не борется, там титул, скорее всего, выиграет «Спортинг». В последнем туре «Порту» победил «Санта-Клару» с большим трудом, забив победный мяч на 95-й минуте.



Многое стоит на кону. «Челси» раньше не пропускал при Тухеле, а тут получил сразу пять мячей. Конечно, определенный акцент на оборону будет сделан. Думаю, будет не самый интересный матч. Мой прогноз — «тотал меньше 2,5 мяча» за 1,63», — сказал Генич.

«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены Пару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.