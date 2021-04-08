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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» в четвертьфинале Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Где жду хороший футбол, так это в Самаре. «Крылья» — лидер ФНЛ. Команда в шаге от возвращения в Премьер-лигу. В потрясающей форме находится Сергеев, очень много забивающий в ФНЛ. Есть и другие любопытные игроки — Зиньковский, Цыпченко. Я видел Самару в матче против «Химок» на предыдущей стадии. Очень классно играли, хорошо держали мяч. Видно, что Осинькин поработал качественно. И самарцы выдали потрясающую победную серию в чемпионате ФНЛ. Играют они так, как подобает лидеру.

У «Динамо» практически полный боекомплект. Молодёжь хорошо переключилась после неудачи на Евро. Выдали динамовцы качественный матч против «Уфы».

Думаю, в Самаре при хорошей болельщицкой явке нужно ждать результативного футбола. И Самара — играющая команда, лихо бегущая вперед, правда, с оглядкой на свои ворота. И у динамовцев хороший подбор игроков впереди, тем более Сандро Шварц им всем доверяет и даёт игровое время.

Мой прогноз — «обе забьют за 1,87», — сказал Генич.

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