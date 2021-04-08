«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Кубка России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка России сезона-2020/2021 «Крылья Советов» — «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» за 2.26.



«Нас ждёт интересный матч. Да, «Динамо» заметно выглядит в премьер-лиге, но и «Крылья Советов» тоже хороши. Они оклемались. Если в начале сезона они ушли в первой пятёрке в ФНЛ, то сейчас уже возглавляют турнирную таблицу и довольно много забивают.



«Динамо» полностью подчиняется Шварцу. Тренеру всё равно, с кем играть: «Спартак» или «Крылья Советов». Он не думает о том, в какой лиге выступает соперник. У него есть задача: выглядеть лучше и выиграть все матчи.



«Динамо» — молодая команда. Некоторые футболисты недавно выступали на Молодёжном чемпионате Европы. То, что они неудачно выступили на турнире, но приехали в «Динамо», окунулись во что-то родное и показали хорошую игру, говорит о том, что команда не расслабится в предстоящем поединке. Они не будут думать о том, что играют против клуба из Первой лиги, значит, можно расслабиться. Это позволит им пройти дальше», — сказал Ловчев.

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