«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на четвертьфинал Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» в четвертьфинале Кубка России сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Динамо» за 2.43.



«Очень интересная встреча нас ожидает. «Крылья Советов» практически уже вышли в Премьер-лигу. Хороший сезон самарцы провели. Всего год понадобился, чтобы вернуться. При этом было немало изменений. Тренерский штаб поменялся. Но всё было не зря. Команда достаточно яркая, играющая.



Про «Динамо» много всего хорошего говорится в последнее время, и я отмечал команду. Там доверяют молодёжи, даже если что-то не получается. Или вот сейчас, игроки вернулись в не лучшем настроении после молодёжного Евро, но их Шварц поставил в состав. И в итоге все голы сделали молодые футболисты: Тюкавин, Лесовой, Захарян. Сейчас Захаряна не будет вроде бы в Самаре. И это уже можно считать потерей. Но вернется Фомин. Достаточно неплохая обойма сейчас у бело-голубых. Там же ещё и легионеры не самые плохие в резерве — Игбун, Н’Жи.



Я всё-таки поставлю на «Динамо» в этой встрече. Понятно, что Самара играет дома, болельщики придут. Но класс у «Динамо» повыше, а самарцев могут захлестнуть эмоции», — сказал Титов.

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