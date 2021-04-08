«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА в четвертьфинале Кубка России сезона-2020/2021.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.29.



«Мы не успели забыть матч, который команды провели в Туле в рамках чемпионата. Тогда неожиданно «Арсенал» выиграл — 2:1. Поле было просто безобразное, но тулякам это не помешало забить дважды. Но печально для «Арсенала», что после того матча ситуация в чемпионате все хуже и хуже. Спастись напрямую не получится, тут важно напрямую не вылететь. Не знаю, насколько Туле сейчас нужна эта кубковая игра. Она попросту может отнять много сил и ничего положительного не принести.



ЦСКА, конечно, ставит перед собой задачу выиграть трофей. По игре с «Тамбовом» много вопросов было к армейцам. Олич пришёл, но команда толком и не встряхнулась. Повезло, что неаккуратно «Тамбов» играл в своей штрафной. Здесь Олич должен сработать лучше, нужна футболистам мотивация. Хотя, думаю, ЦСКА и так не забыл поражение в Туле. Недонастроя не будет.



Поэтому поставлю на ЦСКА с форой (-1). Ему Кубок сейчас нужнее, а уровень возможностей составов даже сравнивать трудно. Явное преимущество у армейцев», — сказал Титов.

«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: справятся ли Олич и Влашич в Туле без трёх пенальти? Туляки уже выбили из Кубка России «Зенит», теперь их ждёт Ивица Олич.