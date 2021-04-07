«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: справятся ли Олич и Влашич в Туле без трёх пенальти?

8 апреля тульский «Арсенал» и ЦСКА сыграют в матче четвертьфинала Кубка России. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитами гостей: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Арсенал» — ЦСКА 8 апреля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Арсенал» — ЦСКА 8 апреля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.14, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Арсенал» Тула — ЦСКА (08.04.2021)

Первая международная пауза в 2021 году наконец-то завершилась. И это замечательно, ведь многие успели соскучиться по клубному футболу. Национальные первенства вернулись в строй ещё на прошлой неделе, во вторник добавилась Лига чемпионов. Впереди четвертьфиналы Кубка России, борьбу продолжают восемь клубов.

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На четверг, 8 апреля, запланированы два матча. Наиболее поздний из них стартует в 19:30 мск в Туле. Местный «Арсенал» сразится с ЦСКА. Соперники пересекались около четырёх недель назад. Тогда «канониры» сенсационно оказались сильнее, выиграв в родных стенах со счётом 2:1. Забили два мяча перед перерывом, а пропустили только в концовке.



С тех пор многое изменилось. Туляки не смогли развить успех, потерпев два поражения всухую подряд. Оба — на выезде от представителей нижней части турнирной таблицы чемпионата России. Всё было по делу. Даже счёт оказался одинаковым — 0:2 в Грозном, 0:2 в Екатеринбурге.



Теперь вести разговоры о спокойном завершении сезона бессмысленно. Верх желаний — стыковые матчи. 17 очков, 14-я строчка в РПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет всего три балла. А вот до идущего на 12-й позиции «Урала» не хватает 12 очков. Естественно, за шесть туров столько не отыграть.

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На таком фоне Кубок России становится последней возможностью скрасить неудачный сезон, обернувшийся борьбой за выживание. Разговоры о кубковости Дмитрия Парфёнова наверняка надоели даже самому специалисту, но победа над «Зенитом» в 1/8 финала говорит сама за себя. Туляки очень нестабильны, однако представляют реальную угрозу.



Разумеется, по уровню исполнителей и длине скамейки ЦСКА имеет колоссальное преимущество. Напрягают два момента. Первый: «Арсенал» ужасно выступает на выезде, зато на своём поле имеет вполне приличный баланс. Всего три поражения в 11 встречах РПЛ — хороший показатель для аутсайдера.



И второй — красно-синие находятся в переходной фазе, что по умолчанию чревато непредсказуемостью. Виктор Гончаренко ушёл с поста главного тренера, но у Ивицы Олича фактически не было времени. Рассчитывать на какие-то значимые структурные изменения до лета просто наивно. Пара замен в стартовом составе и надежда на эмоциональный всплеск футболистов — вот и всё.

«Порту» — «Челси». Прогноз на матч: Тухель забыл про 2:5 в АПЛ, португальцы обречены Пару дней назад Томас Тухель потерпел первое поражение у руля «Челси», причём крайне чувствительное.

«Тамбов» в воскресенье обыграли, но с заметным трудом. Да, Владимир Сычёв пару раз выручил, но с игры армейцы так ничего и не забили. Трёх пенальти хватило для двух голов — 2:1. Выиграли, конкурентов не отпустили — и ладно. За три дня добиться прогресса нереально. Основная задача при таком графике — восстановить игроков.



В принципе, обойма у ЦСКА довольно широкая, а победа в Кубке России в нынешнем сезоне даже выгоднее третьего места в РПЛ. По крайней мере с точки зрения еврокубков. Потому ждём от москвичей близкого к оптимальному состава и активной игры. Удивляет, что букмекеры совсем не ждут голов.



Фаворит остался без Магнуссона, а это значит, что нервозности в обороне заметно добавится. Туляки же по-прежнему ужасны на чужих стандартах. «Урал» забил так первый мяч, а при должной реализации вполне мог бы оформить три гола с одних только подач в штрафную площадь.

«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: в гостях у Нобоа и Заболотного машина Николича заглохнет «Локо» в отличной форме в 2021 году, но на своём поле сочинцы не проигрывают 18 туров.

Тотал больше 2.5 гола за 2.14 и голы в обе стороны за 2.03 имеют право на жизнь. Также стоит рассмотреть гол ЦСКА в первом тайме за 1.84 и гол Рондона за 2.10. Защита «Арсенала» уязвима к фактурным форвардам, которые умеют работать корпусом и хороши на втором этаже. Кроме того, венесуэлец забил пенальти в минувшем туре и оказался заменён ещё на 75-й минуте. Похоже, в Туле мы его увидим.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Арсенал» — ЦСКА 8 апреля 2021 года

Состав у ЦСКА заметно мощнее, а туляки всё ещё крайне нестабильны и ужасно обороняются при стандартах. Без Магнуссона у гостей непременно возникнут проблемы в обороне, так что весьма вероятен бодрый футбол с хорошей результативностью. Возьмём гол Рондона, который хорошо чувствует себя на втором этаже, а в воскресенье реализовал пенальти.

Ставка 1: гол ЦСКА в первом тайме за 1.84.

Ставка 2: Рондон забьёт за 2.10.