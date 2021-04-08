«Гранада» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.06.



«На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» — главный претендент на победу в Лиге Европы. В АПЛ команда очень далеко от первого места, при этом у нее комфортный отрыв от 5-го места. То есть «МЮ» должен закончить сезон в зоне Лиги чемпионов, вряд ли оттуда вылетит, но и на первое место не замахнется. Поэтому все свои силы команда должна бросить на Лигу Европы.



В связи с этим я думаю, что с «Гранадой» будет играть абсолютно боевой состав. Вернулся в строй Кавани, особых проблем у команды нет, много футболистов. Об усталости речи не идет, поэтому «Манчестер Юнайтед» будет максимально мотивирован. Да и Кавани пора забивать (для чего его и брали).



«Гранада» уже прыгнула выше головы, забравшись настолько высоко. Видно, что их сил не хватает на игры в таком режиме. Все же состав не такой большой, да и не привыкла команда столько важных матчей проводить 2 раза в неделю. Последние матчи в чемпионате Испании команда проигрывает.



Поэтому я абсолютно не сомневаюсь в победе гостей. Вопрос только в том, с каким счетом они победят.



Основная ставка – это П2. С утра на нее был приличный коэффициент. Но сейчас уже просел. Поэтому сыграю Ф2 (-1)», — сказал Мор.

«Гранада» — «МЮ». Прогноз: Бруну Фернандеш и Кавани покажут испанцам, что такое АПЛ Команда Уле-Гуннара Сульшера пока не проигрывала в Лиге Европы. Да и с жеребьёвкой ей повезло.