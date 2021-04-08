«Аякс» — «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы 8 апреля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» — «Рома».
Ставка: победа «Аякса» за 2.10.
«В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» сыграет с «Ромой». Как по мне, это очень интересная пара, достаточно легковесная. Они обе любят бежать вперёд, атаковать.
У «Аякса» вообще философия команды атакующая, а итальянский футбол уже в целом отошёл от приевшейся формулировки об «оборонительном футболе». Сейчас атака тоже превалирует у большинства клубов Серии А, к числу которых, конечно, относится и «Рома».
Римляне являются достаточно типичным для современного итальянского футбола коллективом — яркая игра, время от времени большие счета. Однако у «Ромы», несмотря на успехи в атаке, есть определённые проблемы в защите, чем и может воспользоваться «Аякс».
Клуб из Амстердама, на мой взгляд, лучше сбалансирован, чем «Рома». Его футбол больше отточен и слажен в атаке и в обороне. «Рома» же всё-таки нестабильно играет в чемпионате. Она недавно потеряла третье место, опустившись вниз.
С «Аяксом» римлянам будет тяжело, сейчас они не так хорошо сбалансированы. Из равновесия нидерландцы могут легко вывести «Рому». Поэтому я всё-таки верю в победу «Аякса».
Моя ставка в этой встрече — выигрыш хозяев поля. Буду ждать от них яркого атакующего футбола», — сказал Калиниченко.
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