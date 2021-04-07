«Аякс» — «Рома». Прогноз: Сергей Карасёв не напортачит, голландцы покажут класс

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён экспертами в 3.75. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» — «Рома» 8 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Аякс» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» — «Рома» (08.04.2021)

Одним из самых красочных противостояний 1/4 финала Лиги Европы обещает стать битва между амстердамским «Аяксом» и римской «Ромой». Уже в четверг соперники проведут первый матч, который состоится в Нидерландахи начнётся в 22:00 мск. Обслуживать его будет бригада арбитров Сергея Карасёва.

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К очному поединку команды подходят в разной форме. У «Аякса» нет никаких проблем как в чемпионате Нидерландов, так и в других турнирах. Достаточно сказать, что в предыдущих 20 матчах одержаны 18 побед при двух мирных исходах. Последнее поражение случилось ещё в начале декабря, когда в Лиге чемпионов уступили «Аталанте» и не смогли выйти из группы.



Что касается «Ромы», тут ситуация принципиально иная: всего две победы в пяти последних матчах. После поражений от «Пармы» и «Наполи» римляне опустились на седьмое место в Серии А, хотя всего месяц назад шли в зоне Лиги чемпионов. Решать проблему с еврокубками на следующий сезон остаётся только посредством победы в Лиге Европы. Кажется, основные силы Паулу Фонсека бросит именно на этот турнир.



Соперники лишь дважды пересекались в еврокубках, случилось это в далёком 2003 году. Есть ли смысл вспоминать те игры? Наверное нет, просто хотелось бы отметить, что тогда за команды забивали такие игроки как Антонио Кассано, Габриэль Батистута, Яри Литманен и… Златан Ибрагимович. Хотя уже всем понятно, что у шведа особые отношения с возрастом.

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Обе стороны имеют немало кадровых потерь. «Аякс» остался без капитана Дейли Блинда и двух голкиперов — Андре Онаны и опытнейшнего Маартена Стекеленбурга. Фонсека не сможет рассчитывать на Стефана Эль Шаарави, Криса Смоллинга и Генриха Мхитаряна. Список травмированных «Ромы» выглядит более внушительно, но сможет ли безошибочно провести в воротах 90 минут ещё до недавнего времени выступавший за молодёжный состав «Аякса» Кьел Шерпен?



Невзирая на не самую уверенную игру во внутреннем чемпионате, на евроарене «Рома» выступает здорово. В текущем розыгрыше Лиги Европы римляне выиграли абсолютно все матчи. В 1/16 финала с общим счётом 5:1 обыграли «Брагу», в четвертьфинале с аналогичным счётом пал донецкий «Шахтёр». Всё было по делу.



Впрочем, даже с учётом впечатляющей игры «Ромы» в Лиге Европы, «Аякс» может похвастать не только несколькими успешными матчами в еврокубке. Амстердамский коллектив выступает стабильно на всех фронтах, а значит и к предстоящей встрече игроки подойдут готовыми как физически, так и морально.

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Ждём довольно открытого и яркого футбола, ведь оба клуба традиционно играют в атаке. Римлянам нужен гол на чужом поле, да и резервный голкипер может поплыть на таком уровне. В то же время по качеству футбола амстердамцы сейчас выглядят предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч ¼ финала Лиги Европы «Аякс» — «Рома» 8 апреля 2021 года

«Рома» выглядит впечатляюще в еврокубках, то же самое можно сказать и про «Аякс». Команды проповедуют исключительно атакующий стиль игры, а потому они не могут оставить зрителей без голов. Домашние стены должны помочь «Аяксу». Впрочем, и команда Паулу Фонсеки наверняка не уйдёт с поля с пустыми руками. Вырисовывается яркий футбол, в котором шансы хозяев всё же повыше.



Ставка 1: тотал больше 3 гола за 2.21.



Ставка 2: победа «Аякса» за 2.06.