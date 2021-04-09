«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.56.



«В третьем матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1 и сократил отставание в серии от «Авангарда», сейчас счёт 2-1 в пользу омичей. В предстоящем матче нет фаворита, и я полностью согласен с букмекерами, что шансы команд на победу примерно равны.



В прошлом матче «Ак Барс» сыграл с минимальным количеством ошибок, благодаря чему смог одержать победу. Казанцы действовали более грамотно в обороне, не позволив «Авангарду» доводить шайбу до вратаря. Плюс команде Квартальнова чуть-чуть повезло в начале, она смогла забросить пару шайб. У «Авангарда», после того как счёт стал 0-2, изменился настрой, потому что игроки знают, что они играют перед своими болельщиками, которые оказывают определённое давление на команду.



Казани будет очень тяжело выиграть два раза подряд, несмотря на то что «Ак Барс» знает, как действовать на выезде, что он продемонстрировал в серии против «Салавата Юлаева» и в третьем матче этой серии. Но, думаю, «Авангард» в четвёртом матче с самого начала будет более мотивирован, в первой домашней игре они всё-таки как-то спокойно и расслабленно действовали в первом периоде.



В текущей серии во всех трёх матчах была упорная борьба с минимальным количеством заброшенных шайб, и можно сказать, что выигрывала команда, которой чуть-чуть повезло. Я считаю, что в предстоящем матче победит «Авангард», но лучше возьму ставку, охватывающую два результата из трёх в основное время», — сказал Вуйтек.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: Ковальчук и Зарипов зададут жару в Балашихе Пока в серии работает правило: открыл счёт — победил. Дебют должен быть жарким.