«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 1.94.

«Ливерпуль» явно не ожидал такой прыти от «Реала», игравшего чуть ли не в свой лучший футбол в этом сезоне. Полузащита не была готова к такому прессингу, атака не была достаточно эффективна, а оборона выше головы прыгнуть не смогла.



Тут ещё и «Вилла», добившаяся смачной волевой победы 3:1 над «Фулхэмом», уступая в счете к 78-й минуте… На волне от такого успеха бирмингемцы, конечно, будут гореть желанием сотворить что-то ещё. К тому же и Грилиш возвращается…



В общем, «Ливерпулю», который и ответный матч с «Реалом» будет держать в голове, скорее всего, будет не просто.



Наверняка хотя бы раз гости здесь отличатся, ну а победит ли команда Клоппа, будет зависеть от них самих и их желания".