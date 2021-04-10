ЦСКА – СКА: прогноз Максима Лебедева на 5-й матч финала Западной конференции КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА – СКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.52.

«Четвёртый матч серии ЦСКА отыграл «на расслабоне». Не так, чтобы руки в карманах и на прямых ногах, но всё равно «расслабон» чувствовался и в поведении игроков, и в улыбочках на скамейке. При счете в серии 3-0 это можно себе позволить, главное только, чтобы ненадолго. А то один раз уже расслабились…



Со стратегической точки зрения отдать победу сопернику было весьма верным решением. Зачем на ровном месте и собственными руками плодить себе «кровника» на следующий сезон, особенно когда судьба серии уже практически решена?



Дальше будет пятая игра, и она пройдет в Москве. И ЦСКА будет уже совсем другим, таким, каким был в первых трех матчах серии. Затягивать серию далее уже не имеет никакого смысла, поэтому москвичи будут расставлять все точки над «i», и в последний раз покажут, кто в доме хозяин. То есть, у нас получается классическая игра фаворита: дома берем все, на выезде – половину, для победы этого хватает с лихвой.



Таким образом, в пятом матче ждем домашнюю победу ЦСКА. Не думаю, что дожидаться её придется за пределами основного времени, но не исключаю даже такого окончания серии. В любом случае, по истечении ли 60 минут, в третьем ли овертайме, но ЦСКА победит с минимальным преимуществом, завершит серию и первым выйдет в главный финал сезона».