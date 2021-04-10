«Реал» — «Барселона»: прогноз Никиты Ковальчука на «класико» 10.04.2021

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 30-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Барселона».
Ставка: результативная ничья за 4.27.
«Время удивительных историй. Мадридский «Реал» не должен был обыгрывать «Ливерпуль», особенно после того, как потерял ещё и Варана. При этом победа была добыта в невероятно красивом стиле.
Это история из разряда: Зидан зеркалит стиль соперника и играет лучше, чем оппонент. Это просто уникальная штука, которая для нас обрисовывает стиль Зидана как тренера.
В данном конкретном случае всё будет очень печально, ведь зеркалить «Барселону» — это значит играть так же невыразительно, потому что на один хороший матч «Барса» выдаёт два посредственных.
Я думаю, что в этом матче будет голевая ничья и гол в первом тайме. Это мой прогноз».
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