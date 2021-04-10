«Ростов» — «Рубин»: когда начало, где будет трансляция, по какому телеканалу

10 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Рубин». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер»

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82, а успех казанцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.30.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ростов» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.10, на гол в каждом тайме — за 1.85.