«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч Ла Лиги 10.04.2021

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 2.33.
«Весь мир ждёт этот матч, так же, как и я с нетерпением его жду. Все будут его смотреть. Будет интересная борьба.
«Реал» проводит очень хорошие игры в Лиге чемпионов, практически ничего не дал сделать «Ливерпулю».
«Барселона» провела невзрачную игру с «Вальядолидом», но такое бывает у клубов после матчей сборных. В целом клуб на подъёме. Думаю, в прошлом матче они держали в голове именно предстоящее «класико», когда тому же Месси или Де Йонгу нельзя было получить карточку, чтобы игру с «Реалом» ни в коем случае не пропустить.
В общем, я советую (верю в это, и сам так буду делать) брать победу «Барселоны». «Барса» вылетела из Лиги чемпионов, и крупных турниров у неё не осталось, кроме Примеры (да, они ещё играют в финале Кубка). Отрыв от «Атлетико» — всего одно очко. При этом у «Атлетико» из строя выбыл Суарес, и, скорее всего, они будут терять очки. Поэтому у «Барселоны» есть великолепные шансы на победу в чемпионате Испании. В прекрасной форме Месси, очень хорош Педри (мне кажется, вскоре он станет лидером команды), так же, как и все остальные.
При этом у «Реала» проблемы в обороне: не играет Рамос, не играет Варан. Думаю, «Барселона» обыграет Реал. Мой прогноз — чистая победа «Барселоны».
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