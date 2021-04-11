«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» в рамках 25-го тура РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.16, обе забьют за 1.90.

«Обе команды сейчас находятся в прекрасной форме – «Локомотив» вообще все игры выигрывает, «Спартак» выигрывает последние игры, много забивает. Удивительно, что букмекеры не верят в голы в этом матче, ждут низовую игру. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь.



Я абсолютно уверен, что обе команды забьют, я не вижу причин, по которым этого может не быть. «Локомотив» забивает в каждой игре, а «Спартак» сейчас играет в такую игру, которая подразумевает пропущенные мячи. Двое нападающих вообще в оборону не возвращаются, они ждут в центре поля, когда команда мяч перехватит и передаст им. Плюс Промес, который помогает обороне, но не сильно, и готов всегда третьим в быструю атаку включиться. Поэтому я думаю, что «Локомотив» свой гол забьёт.



То, что свой гол забьёт «Спартак» я тоже не сомневаюсь. Команда поймала кураж, индивидуально все здорово играют, команда бежит.



Помимо того, что забьют обе команды, какая-то из команд забьет больше одного гола, а может даже обе команды. Хоть я и буду здесь болеть за «Спартак», но я понимаю, что вы ставите свои деньги, поэтому мое личное не должно влиять на мой прогноз. Победить может, как одна, так и другая команда. Именно поэтому я не выбираю кого-то одного, а моя основная ставка – тотал больше 2.5. Я абсолютно в ней не сомневаюсь».