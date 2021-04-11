«Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 30-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Аталанта».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.01.



«В составах обеих команд есть российские футболисты. Правда, Кокорин снова не сыграет, но будем надеяться, что Алексей Миранчук выйдет на поле.



Что можно сказать по этой игре? «Аталанта» пытается попасть в зону Лиги чемпионов. «Фиорентина» такие задачи уже не решает. «Фиорентина» вряд ли вылетит из Серии А, но и высоко не поднимется. Сезон оказался провальным и надо думать, как строить команду в дальнейшем.



Что касается последних матчей, то в минувших пяти встречах «Фиорентины» проходила ставка обе забьют, а в четырех еще и тотал больше 2.5 мяча. То есть, «фиалки» выдают результативные матчи. В последней встрече удаление схлопотал и Рибери.



Что касается «Аталанты», то команда Гасперини играет результативно, что и неудивительно. В трёх из последних четырёх матчах с участием «Аталанты» проходила также ставка «обе забьют» и тотал больше 2.5. Постоянный верх играет команда.



Думаю, что никто не удивится, если «Аталанта» будет прессинговать, будет высоко держать линию обороны. При этом «Фиорентина» может и умеет играть вторым номером и положится на контратаки. Если смотреть на личные встречи, то в 6 из последних 7 матчах проходила ставка «обе забьют» и тотал больше 2.5».