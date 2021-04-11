«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.30.

«Локомотив» открыл официальный сезон 2021 года уверенной победой в Кубке России над «Тамбовом». В этом турнире команда пробилась уже в полуфинал после того, как одолела в четвертьфинале «Сочи» со счетом 3:1.



В чемпионате РПЛ железнодорожники за 24 тура добыли 13 побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 43 очка и третье место. В пяти последних турах «Локо» выиграл. В двух последних турах столичная команда одолела «Уфу» (1:0) и «Ротор» (2:0).



«Спартак» пока на второй позиции, выдали серию из четырёх побед над «Краснодаром» (6:1), «Динамо» (2:1), «Уралом» (5:1) и «Ростовом» (3:2), что привело команду на второе место.



В Кубке России спартаковцы дошли только до стадии 1/8 финала, где завершили свои выступления после поражения в московском дерби с «Динамо» (0:2).



Статистика очных взаимоотношений на стороне «Спартака», который проиграл только в товарищеской игре больше года назад. Дуэль первого круга завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.



Я считаю, что обе команды в лучшей своей форме за последнее время. Есть выражение, что любые серии прерываются. Вот именно тут я не знаю, у кого эта серия прервётся. Я считаю, что лучше набрать одно очко, чем потерять три.



В этой игре я рискну и сделаю ставку на ничью».