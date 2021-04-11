«Ак Барс» — «Авангард», 5-й матч: по какому телеканалу смотреть, прямая трансляция

11 апреля состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск.



Счёт в серии 2-2. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «КХЛ ТВ» И «КХЛ HD».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех омичей оценён в 3.80.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.86. Гол в первые десять минут идёт за 2.15.



Итоговый успех «Ак Барса» оценён в 1.50, победа «Авангарда» с учётом овертайма идёт за 2.77.