«Реал» — «Барселона»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто выиграл «эль класико»

В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» переиграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.



На 13-й минуте Федерико Вальверде убежал по центру, покатил мяч на Лукаса Васкеса, тот прострелил с правого фланга во вратарскую, где Карим Бензема опередил Рональда Араухо и пяткой переправил мяч в ближний угол. На 28-й минуте Тони Кроос пробил со штрафного правее стенки, угодил в спину пытавшемуся увернуться Серджино Десту, от которого мяч срикошетил под штангу. Стоявший там Жорди Альба хотел выбить мяч головой, но переправил его в сетку.



Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса сократил разрыв в счёте. На 60-й минуте Лионель Месси покатил мяч на Альбу, тот от левого края штрафной прострелил вдоль ворот, Антуан Гризманн в неудобной позиции не стал его принимать, подпрыгнув и пропустив мяч под собой, а дальше никто не держал Мингесу, который в касание вколотил мяч в сетку с нескольких метров.

Ставки на победу «Реала» принимались за 3.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3100 рублей. Успех «Барселоны» шёл за 2.37, ничья — за 3.35.

Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.60, «обе забьют» — в 1.58, а удаление — в 3.50. На точный счёт 2:1 в пользу мадридцев давали 10.0.