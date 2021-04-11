Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на московское дерби в РПЛ

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на московское дерби в РПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.47, обе забьют за 1.85.

«У «Спартака» пошла игра в атаке. У «Спартака» может забить любой игрок: Мозес, Промес, Крал, Зобнин, Соболев. Они почувствовали вкус комбинационного и атакующего футбола, перестали гонять мяч сзади, вытаскивая соперника на себя.

Теперь они сразу отрезают соперников, которые находятся у чужой штрафной, длинными забросами на чужую половину поля. Есть и вратарь, и защитники, способные исполнить заброс. Ну а там Мозес и Промес могут обыграть один в один. Поэтому я думаю, что они своё забьют.

Ну а у «Локомотива» хорошая защита. Она играет на ноль. Мне кажется, в этой игре будет противостояние обороны «Локомотива» и атаки «Спартака». Я думаю, красно-белые найдут шанс. Всё-таки у «Локомотива» не самая быстрая защита, но есть Смолов. Федор просто вышел на хороший уровень. Он много забивает. Конечно, за ним будут присматривать. Но у «Спартака» не очень хорошая оборона. Поэтому я думаю, что красно-белые победят, а голы будут с обеих сторон».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021