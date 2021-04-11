«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на московское дерби в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.47, обе забьют за 1.85.
«У «Спартака» пошла игра в атаке. У «Спартака» может забить любой игрок: Мозес, Промес, Крал, Зобнин, Соболев. Они почувствовали вкус комбинационного и атакующего футбола, перестали гонять мяч сзади, вытаскивая соперника на себя.
Теперь они сразу отрезают соперников, которые находятся у чужой штрафной, длинными забросами на чужую половину поля. Есть и вратарь, и защитники, способные исполнить заброс. Ну а там Мозес и Промес могут обыграть один в один. Поэтому я думаю, что они своё забьют.
Ну а у «Локомотива» хорошая защита. Она играет на ноль. Мне кажется, в этой игре будет противостояние обороны «Локомотива» и атаки «Спартака». Я думаю, красно-белые найдут шанс. Всё-таки у «Локомотива» не самая быстрая защита, но есть Смолов. Федор просто вышел на хороший уровень. Он много забивает. Конечно, за ним будут присматривать. Но у «Спартака» не очень хорошая оборона. Поэтому я думаю, что красно-белые победят, а голы будут с обеих сторон».
- 11 апреля 2021
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:56
- 10 апреля 2021
-
21:50
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45