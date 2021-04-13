«ПСЖ» — «Бавария»: во сколько начало матча, смотреть онлайн-трансляцию, прямой эфир

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск.
В первой встрече парижане выиграли со счётом 3:2. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу немецкой команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех парижан оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.40, на пенальти — за 2.30, на удаление — за 4.00.
Проход «Баварии» оценён в 3.25, проход «ПСЖ» — в 1.40.
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