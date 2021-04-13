«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.86.



«Поговорим о Лиге чемпионов. Ответные матчи четвертьфиналов. Начнём с поездки в Париж, где «ПСЖ» будет принимать «Баварию». Неделю назад мюнхенский клуб дома проиграл парижанам со счётом 2:3. В отсутствие Роберта Левандовски у «Баварии» немного поскуднела атака, но мне очень понравилось, как «Бавария» играла против «ПСЖ», у неё многое получалось.



Ошибки и индивидуальный класс игроков «ПСЖ», в частности отменная игра Килиана Мбаппе, позволили им забить три мяча. Форвард был прекрасен, особенно когда забивал второй гол. В первом мяче ему повезло, когда он забил между ног. Надо сказать, что Париж выжал если не максимум, то почти максимум. Был еще момент у Неймара, но не более.



По игре «Бавария» была сильнее. Несмотря на поражение со счётом 2:3, она своего последнего слова ещё не сказала. Помимо Левандовски, не будет и Гнабри. Всё это прибавляет сложностей немецкой команде, но я верю, что «Бавария» ещё может решить свою задачу в ответном матче.



Париж что в ответной игре с «Барселоной», что в прошлом матче с «Баварией» не показался мне командой, которая может стабильно действовать на протяжении 90 минут встречи.



На мой взгляд, опять должны быть голы. «Баварии» надо забивать, нужно забивать минимум два, но на ноль мюнхенцы вряд ли могут сыграть, учитывая их потери, в атаке в том числе. Мне кажется, что будет верх, плюс второй раз за неделю «Бавария» не должна проиграть Парижу, даже несмотря на кадровый дефицит игроков атаки.



Верю в то, что Мюллер, Сане, Чупо-Мотинг смогут доставить «ПСЖ» неприятности. Мой прогноз — «Бавария» не проиграет и тотал матча больше 2,5 мяча. Жду перестрелку, но и «Бавария» не должна уступить. Я не уверен, что «Бавария» пройдёт, счёт может быть и 2:3, и даже 3:3. Жду верховую игру и непроигрыш «Баварии», — сказал Генич.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.