«Фонбет» перечислил 2 миллиона рублей на поддержку проекта «Воздушно-инженерная школа»

12 апреля 2021 года Россия отметила важнейший юбилей – 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский летчик ВВС Юрий Гагарин на советском корабле «Восток-1» доказал всему миру, что путь в космос для человечества открыт.



Компания «Фонбет» в рамках благотворительной программы «Ставка на добро» приняла решение перечислить 2 миллиона рублей на поддержку проекта «Воздушно-инженерная школа». Десять лет назад Россия присоединилась к масштабной международной программе CanSat, целью которой стала полноценная научно-экспериментальная подготовка будущих специалистов, решивших связать свою жизнь с исследованием космоса. В нашей стране проект носит название «Воздушно-инженерная школа».



За 10 лет проект ушёл далеко от первоначального варианта. Решение научных и инженерных задач, конструирование аппаратов и даже учебные запуски в космос – это то, чем в школе занимаются молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет. География проекта – от Якутска и Благовещенска до Плесецка и Феодосии. Большинство выпускников Школы идут учиться в Бауманский университет, МГУ, МАИ, государственный университет «Военмех» в Петербурге, в аэрокосмические университеты Самары, Уфы, Казани и Красноярска. Ведущие российские космические компании организуют школьные команды под руководством своих специалистов для участия в проектах Школы.



«Мы понимаем, что развитие ракетно-космической отрасли – один из важнейших приоритетов для нашей страны, страны, открывшей 60 лет назад для людей всего мира дорогу в космос. Мы решили поддержать тех молодых людей, которые уже в столь юном возрасте твёрдо решили заняться космическими исследованиями. Нам представляется очень важным, чтобы у ребят для этого были максимальные возможности. Именно они будут доказывать, что российская космическая школа – одна из лучших в мире», — отметил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.



«Мы признательны компании «Фонбет» за поддержку. Полученные средства мы решили направить на организацию обучения педагогов – руководителей школьных команд из малых городов и сёл России, чтобы помочь им овладеть необходимыми компетенциями и достойно участвовать со своими командами в нашем проекте. Мы считаем, что наша задача – дать возможность школьникам начать и затем пройти путь к овладению премудростями инженерных наук независимо от того, где они живут: в якутском селе или в малом российском райцентре», — заявил руководитель проекта «Воздушно-инженерная школа», заведующий лабораторией НИИ ядерной физики МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Радченко.