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«Челси» — «Порту»: результат матча 13.04.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

«Челси» — «Порту»: результат матча 13.04.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» проиграл «Порту». Встреча проходила на нейтральном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальского коллектива.

Единственный гол в матче «драконы» забили на 90+4-й минуте, его автором стал иранский нападающий Мехди Тареми. Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси», которая состоялась 7 апреля в Севилье (Испания), завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0. «Челси» вышел в полуфинал.

Поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценивался в 4.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4650 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.70.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.89, «обе забьют — нет» — за 1.92, а проход «Челси» — за 1.05.

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