«Вашингтон» — «Филадельфия»: результат матча НХЛ, какой счёт, как сыграл Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.



В составе победителей забивали Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бекстрём, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин. Также на счету Овечкина результативная передача. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 18:17 (3:57 — в большинстве), набрал два (1+1) очка, совершил три броска и два блок-шота, показатель полезности «0».

Ставки на победу «Вашингтона» принимались за 1.94: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1940 рублей. Успех «Филадельфии» оценивался в 3.38, ничья — в 4.70.

На тотал больше 6.5 шайбы давали 2.18, на гол Александра Овечкина — 1.70, а на точный счёт 6:1 — 55.0.