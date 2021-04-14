«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.81.



«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити». В первом матче, который прошёл в Англии, счёт был 2:1 в пользу «Сити». На самом деле, как и многие ожидали, «Манчестер Сити» выиграл, но не так крупно, как предполагалось.



По факту игра получилась результативной, а счёт первой встречи ещё оставляет определённые шансы «Боруссии». У дортмундцев есть сильная группа атаки с небезызвестным Холандом, который не забил в Англии, у него есть шанс отметиться в домашней игре.



Мы помним, что у «Боруссии» плохо идут дела в Бундеслиге, поэтому игра с «Манчестер Сити» — это некий шанс спасти не самый удачный сезон. «Манчестер Сити», которого считали главным фаворитом этой Лиги чемпионов, в первой встрече не показал какой-то ошеломительный футбол. Даже сам тренер отмечал, что есть определённые проблемы.



Я считаю, что сюжет второй игры будет схож с сюжетом матча номер один. На мой взгляд, тут должны сыграть ставки обе забьют и тотал больше 2,5. В комбинации они вытягивают на коэффициент 1.80. «Боруссия» в последний раз не забивала аж в сентябре 2020 года. С тех пор команда стабильно забивает хотя бы один мяч. В такой ситуации хозяева должны поражать ворота «Манчестер Сити».



В свою очередь, мне кажется, что именно «Сити» остается фаворитом этой пары и пройдёт дальше, просто сейчас коэффициент на это очень низкий, разве что для экспресса. Чтобы пройти дальше, «Манчестер Сити» надо забивать, поэтому и весь матч может оказаться результативным.



Я не исключаю какой-то результативной ничьей 2:2 или победы одного из соперников со счётом 2:1 или даже 3:2. Не сомневаюсь, что Дортмунд будет бороться до конца и даст бой, но в итоге сойдёт с дистанции, потому что «Манчестер Сити» всё же сильнее», — сказал Симонов.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз: Санчо вернулся, чтобы похоронить бывший клуб Эрлинг Холанд не забивает уже шесть матчей. Такого в карьере норвежца ещё не случалось.