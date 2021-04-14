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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Дениса Казанского на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Дениса Казанского на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал Мадрид».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.88.

«Конечно, Мадрид сейчас невероятно хорош: 13 матчей без поражений во всех соревнованиях — это дико круто.

А здесь «Ливерпуль», который потерял свой «Энфилд» как крепость: только две победы в 10 матчах — это беда.

Здесь вроде как очевидно, что «Реал» проходит дальше. Но, конечно, Юрген Клопп придумает какой-нибудь хороший путь, чтобы избежать конфуза в самом начале матча.

Центральная пара защитников, которую мы видели, скорее всего, сыграет и в этом матче — это беда.

Но постараться сдержать «Мадрид», наверное, в первом тайме удастся. Во втором — не знаю. Скорее всего, во втором придётся раскрываться и рисковать. А вот в первом постараться оттолкнуться от надёжной игры и забить — это задача.

Думаю, что второй тайм получится результативнее первого», — сказал Казанский.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк?
Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.
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