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«Ливерпуль» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 3.50.

«Ливерпуль» попытается взять реванш за поражение у мадридского «Реала».

Наконец-то «красные» стали побеждать — четыре победы в пяти матчах. Тем не менее ситуация уже упущена. Виктория над «Астон Виллой» (2:1) помогла подняться только на шестую строчку, имея отставание в два балла от зоны еврокубков и три от зоны Лиги чемпионов.

Думаю, что в сегодняшней встрече ливерпульцы не смогут одержать викторию. Четвертьфинальную серию они уже практически провалили, так ещё и без еврокубков на следующий сезон могут остаться — пора набирать очки во внутреннем первенстве.

«Сливочные» смогли заработать уйму очков, а после победы с «Барселоной» (2:1) стали главным преследователем «Атлетико» в Ла Лиге. В Лиге чемпионов мадридцы без проблем разобрались с англичанами в первой встрече, пропустив лишь один нелепый мяч.

Думаю, за столь короткий срок ничего не изменится. Испанцы по-прежнему гораздо лучше готовы и умеют побеждать в таких матчах. Считаю, что гости сегодня дожмут», — сказал Павлюченко.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк?
Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.
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