«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал Мадрид». Это ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Реал Мадрид» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.91.



«Ответная игра между «Ливерпулем» и «Реалом». Честно говоря, очень слабое впечатление произвел «Ливерпуль» по первой игре. Не видно было мысли, плана. «Реал» был более конкретен, понимал, что нужно делать, в какие зоны доставлять мячи. Все знали, куда бежать. Тот же Винисиус в итоге и раскрылся, потому что до него точно донесли задачу. Многие критикуют центр обороны «Ливерпуля». Да, там нет основных игроков. С этим не поспоришь. Но и у «Реала» отсутствуют Рамос и Варан. Но как-то смог Зидан закрыть эту позицию. Большого количества моментов и не было у «Ливерпуля».



Честно говоря, не думаю, что сильно поменяется характер игры в ответном матче. Конечно, были прецеденты, когда «Ливерпуль» творил чудеса у себя дома в плей-офф Лиги чемпионов. Но сейчас игра без болельщиков. И это в корне меняет дело. «Реал» опять же будет осознавать задачу. Опыта игрокам не занимать. Они будут сбивать темп, создадут плотность на своей половине поля. Бежать Салаху и Мане будет особенно некуда. А когда нужно, «Реал» обороняется на очень хорошем уровне. Ещё и выбегать в контратаки мадридцы будут. Бензема может выступить в качестве связующего звена при скоростных Асенсил и Винисиусе.



На мой взгляд, проблем «Реал» не испытает — уверенно пройдёт в полуфинал. Моя ставка — «Реал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк? Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.