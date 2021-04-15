«Рома» — «Аякс»: прогноз Алексея Андронова на игру четвертьфинала Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Рома» — «Аякс». Это ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ромы» с форой (0) за 2.11.
В первом матче «Рома» добилась победы 2:1 на выезде. Естественно, у неё отличные шансы пройти дальше. Но букмекеры почему-то считают фаворитом «Аякс» в этой встрече. Для меня это немножко удивительно. Всё-таки «Рома» будет подходить к турниру достаточно серьёзно.
Судя по первой игре, у команд определённые проблемы присутствуют в обороне. Здесь очень многое будет зависеть от реализации моментов. Но мне кажется, что допустить вариант, при котором «Рома» проиграет и вылетит, выступая на своём поле, несколько сложно.
Принимая во внимание результат первой встречи, чисто математическая ставка на «Рому» с форой (0). Большой коэффициент — 2,11. При ничьей ставка вернётся», — сказал Андронов.
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